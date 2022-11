Dès mars dernier, les échevins Laurent Harduin et David Vaccari confirmaient en nos pages que des rendez-vous s’initiaient en coulisses. Ils furent bien mis en place durant tout le mois menant à la date du centenaire. Fut ainsi programmé un petit train qui a remporté un succès de foule, le dimanche 9 octobre, circulant durant toute la journée du côté du Mont-à-Leux, croisant en chemin des comédiens contant ce passé. Il fut aussi question d’une expo d’œuvres des enfants de l’école Raymond Devos, d’un spectacle à la bibliothèque et d’une conférence au musée de folklore.

Ultime hommage: au Hurlu Comedy Club

Le dernier rendez-vous est prévu le jour de l’anniversaire: dans une semaine, le mercredi 9 novembre, l’académie de Mouscron rendra hommage à Raymond Devos au sein du nouveau Hurlu Comedy Club dirigé par Fabian Le Castel (13, rue de Naples). "Ce spectacle sera sous le signe du travail collectif de l’académie de Mouscron. Il est conçu par trois professeurs, Marie-Hélène Vindevogel, Arthur Ferlin et Christophe Flamme. Son titre, Riez Devos mots ! , a été trouvé par la directrice, Valérie Sarramona. Un texte sera notamment interprété par notre ancienne directrice, Maureen Bothuyne, tandis que j’ai dessiné et mis en page l’affiche du spectacle", indique Olivier Clinckemaille, directeur adjoint de l’académie de Mouscron. L’entrée sera libre et gratuite dès 18 heures, avec spectacle dès 20 heures.

Ultime hommage envisagé: la Ville devrait apposer prochainement une plaque aux abords du lieu de naissance de Raymond Devos, au 89 de la rue du Chalet.

L’artiste timbré

Enfin, le centenaire belge est célébré en France où l’artiste a fait l’essentiel de sa carrière, en plus de partir y vivre avec sa famille dès sa plus tendre enfance, en commençant par Tourcoing. Un très bel hommage lui est rendu dès ce jour avec la poste française par le biais d’un timbre magnifiquement illustré par l’artiste Mathieu Persan.