Elle tente de voler 200 € de chocolats

Nos confrères d’Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws viennent de relayer une tentative de vol à la fois étonnante et plutôt conséquente puisqu’une dame de 36 ans a tenté de voler l’équivalent de 200 € de marques Kinder, Merci et M & M’s en passant à la caisse d’un Aldi de Courtrai, le 26 août dernier.