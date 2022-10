Les deux organismes souhaitent implanter le long de la N58 un nouveau centre de production d’eau potable depuis plusieurs années déjà. Pourquoi ne pas se contenter du centre déjà existant dans le quartier du Risquons-Tout ? "Nous avons cinq forages à proximité du château d’eau", expose Guy Brutsaert, le directeur de l’intercommunale mouscronnoise.

« Il y a urgence » pour le directeur de l’IEG

Les forages sont soumis à l’épreuve du temps et montrent des signes de fatigue. Tant et si bien qu’il devient urgent, selon l’IEG, de lancer les grandes manœuvres pour garantir la distribution de l’eau à 50.000 personnes, dont 20% en Flandre. "Deux des cinq puits existants seront abandonnés et nous envisageons de les remplacer par une nouvelle infrastructure qui sera implantée dans la rue de Menin. "

Pour parvenir à ses fins l’IEG (et la Société Wallonne des Eaux) doit procéder à une expropriation. "Les propriétaires de ces terres (NDLR: reprises comme agricoles au plan de secteur) sous-louent leur prairie à un exploitant néerlandophone", poursuit le directeur de l’IEG.

Avec cet avis d’expropriation, ils conservent leur habitation mais se séparent de leurs prairies. Une alternative qu’ils n’ont pas acceptée. Preuve en est avec l’introduction d’un recours au tribunal de première instance. "L’arrêté précédent a été rejeté pour un vice de forme", se souvient Guy Brutsaert. "Le fonctionnaire délégué n’avait, à l’époque du précédent arrêté, pas été averti d’un élément qui rendait le dossier complet. Nous avons profité de ce délai supplémentaire pour ajouter certains arguments. "

Comprenez, pour revenir avec un dossier censé être en béton.

Plus d’obstacle donc, pour la création de ce nouveau centre de production d’eau dans le quartier du Bois Fichaux ? "On l’espère. Le tribunal de première instance rendra logiquement sa décision dans les deux ou trois prochains mois", estime le directeur de l’IEG. Le nouvel arrêté d’expropriation a été signé par Céline Tellier le 7 octobre dernier. Il réaffirme le caractère urgent de ce projet, l’acquisition de ces parcelles étant déclaré "d’utilité publique" par la ministre.

Pourquoi rue de Menin et pas sur un autre site ?

La question peut sembler légitime puisque le dossier tourne au bras de fer entre l’IEG et la SWDE d’un côté et les propriétaires du terrain convoité de l’autre.

La parcelle concernée fait 2 hectares. Avec l’installation d’un centre de production et deux nouveaux puits, l’intercommunale pourra maintenir une production d‘environ 4 millions de m³ d’eau. Aurait-elle pu choisir un autre site ? "Celui-ci rassemblait le plus de critères", avoue Guy Brutsaert. "Il ne se situe pas trop loin du château d’eau. Limiter la distance avec l’installation existante permet aussi de limiter les contraintes."

Autre argument important selon le directeur de l’IEG: la hauteur du point de captage d’eau potable. Indispensable pour l’intercommunale, l’exploitation de ce centre de production n’est pas prévue pour demain. Si le tribunal de première instance rejette cette fois-ci le recours, il faudra prévoir plusieurs années de travaux.