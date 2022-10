Taxe immondices et prix des sacs-poubelle à Mouscron: "Que des bonnes nouvelles à annoncer!"

Brigitte Aubert a convoqué la presse, hier matin, pour aborder le prix des sacs-poubelle en 2023 et la taxation des immondices. Entourée de ses Engagés et du MR, on pouvait se douter de la présentation d’éléments digestes succédant à la polémique en marge du conseil communal du 17 octobre dernier qui était sur le point de demander des efforts financiers supplémentaires aux Hurlus concernant leurs poubelles…