Mouscron: l’éclairage public éteint de 0 à 5 heures, de novembre jusqu’au 1er  mars

Près de 2500 points lumineux fonctionnent déjà grâce à la technologie LED sur l'entité mouscronnoise.

Pour la santé des finances communales et à l’instar de ses collègues, Brigitte Aubert veut et doit aller encore plus loin. La progression inquiétante du prix de l’énergie dicte le tempo. La démarche "menée en collaboration très étroite avec Ores" se clarifie.

En ce qui concerne les voiries wallonnes sur le territoire communal, les Villes n’en ont pas la maîtrise.

Pour le reste, les Communes peuvent agir en fonction des possibilités techniques. "Sur l’entité mouscronnoise, l’éclairage sera éteint de minuit à 5 heures, du 1er novembre au 1er mars 2023 mais tout ne sera pas prêt dès le 1er novembre. Cela demande en effet un travail titanesque de la part d’Ores qui doit munir chaque cabine d’une horloge". C’est surtout du côté de Dottignies et d’Herseaux qu’on sera prêt en premier lieu.

Tout ne sera pas éteint

De plus, il en va aussi parfois de la sécurité de la population. "Certains endroits où il y a une plus grande densité de population ou de l’insécurité resteront allumés. Ces lieux ont été étudiés avec Ores, le personnel communal, les services techniques et de sécurité…"

Les dix lieux qui resteront allumés sont: le centre du Risquons-Tout, du Tuquet, du Mont-à-Leux, du Nouveau Monde, de Luingne, de Dottignies, d’Herseaux Gare, Place et Ballons ainsi que la Grand-place s’élargissant jusqu’à la Rénovation urbaine.