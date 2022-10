Les secours sont rapidement intervenus en nombre à l’avenue de la Promenade. Sur place, ils ont constaté que les vitres de n° 58 avaient bien été soufflées sur la voirie, le double vitrage a été projeté jusque sur le parking et donc sur les véhicules du nouveau parking du CHM.

La police a rapidement dressé un large périmètre de sécurité dans les rues avoisinantes, le temps que le gaz soit coupé. Ores est d’ailleurs arrivé aussi très vite sur site afin d’assurer la sécurité dans le quartier.

Le point avec le lieutenant et la bourgmestre

Le lieutenant Michaux en tant qu’officier de garde précise: "Nous sommes intervenus avec une autopompe et une auto-échelle d’Evregnies ainsi qu’avec une citerne de Mouscron. Nous avons rapidement pu couper le compteur pour protéger l’ensemble des biens et des personnes avant d’effectuer une reconnaissance dans le logement". Lui et la bourgmestre également descendue sur les lieux ajoutent que "Seules les vitres ont été soufflées, rien n’a bougé dans la maison ! Il y a une petite étincelle qui a provoqué l’explosion mais il n’y a pas eu d’incendie et la structure du bâtiment n’a pas bougé". L’origine du problème est une défaillance située sous l’évier.

Quant à l’unique victime, Brigitte Aubert rassure: "Elle a été légèrement blessée et emmenée au CHM. Le logement dépend de la Société de Logements de Mouscron, ses responsables sont d’ailleurs déjà sur place. De mon côté, j’ai immédiatement fait appel au dispositif d’urgence sociale afin que cette dame puisse être relogée. Cela prendra un peu de temps car nous avons déjà été informés qu’il y aurait un délai de deux semaines pour la livraison de nouveaux châssis".