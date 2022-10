Rester et agrandir

Après avoir brièvement songé à tout rénover mais aussi à déménager l’ensemble, l’opportunité d’un commerce voisin libéré durant la phase de réflexion a permis d’établir la feuille de route concrète du projet. Les frères resteront bien là où ils sont… tout en se déployant ! "Cela fait très longtemps que nous sommes limités dans nos espaces, ils ne sont plus du tout adaptés à nos besoins. On a pensé rénover nos deux surfaces commerciales incluant plusieurs pièces imbriquées mais notre cabinet d’architecture AAVO nous a convaincus de tout démolir et de reconstruire plutôt que de réadapter un ensemble tellement ancien et mal isolé. Regardez ces fissures et infiltrations au plafond… Si on l’a accepté, c’est aussi parce qu’on a eu l’opportunité d’acheter le commerce voisin," Quartier Libre "ayant aujourd’hui déménagé au boulevard des Canadiens. Il permettra de gagner les m2 qui nous manquent actuellement, détaille la fratrie évoquant l’histoire familiale. Le bâtiment est centenaire, il date de 1919. C’est notre grand-père, Jean Morel, qui y a créé la pharmacie – la pierre dans la façade indiquant qu’il était président de la Fanfare royale et qu’il est mort pour son pays en 1944 y sera replacée – et notre père qui y a commencé l’optique."

Comme la projection du cabinet d’architectes l’exprime aisément, les deux commerces occuperont l’ensemble du rez-de-chaussée. "Pour l’esthétique, nous voulions conserver l’arrondi en façade, c’est l’image de marque de la pharmacie que Dottignies a toujours connue ! Au-dessus, il y aura une mezzanine professionnelle, de l’espace de stockage et deux niveaux qui accueilleront cinq appartements avec terrasse."

Côté parking, là aussi, les frères Morel ne feront pas les choses à moitié. "Il y aura un parking sous-terrain, c’était un impératif pour obtenir le permis de bâtir puisqu’on ne pouvait pas assurer le parking sur la voie publique. C’est une problématique importante qui a dû être prise en compte." Et parce que tout a été pensé, la surface permettra aussi un accès aisé par l’arrière, "notamment pour les fournisseurs, grâce au parking dit Colruyt".

Transférer

Et qu’adviendra-t-il de la pharmacie et de l’optique durant le chantier ? Les deux commerces ne seront pas mis entre parenthèses comme certains le craignent à Dottignies. "Il n’a jamais été question de tout fermer durant les travaux. On a cherché les lieux les plus proches où transférer nos activités et on a eu de la chance. De l’autre côté de la rue, l’ancienne banque CBC est aujourd’hui occupée en partie par l’ONE. L’autre pourra l’être avec notre pharmacie. Les patients n’auront qu’à traverser pour nous retrouver ! Quant à l’optique, elle prendra place un peu plus bas dans la rue de Saint-Léger, chez anciennement Flash-Line." Les premiers aménagements de la pharmacie de substitution vont déjà commencer la semaine prochaine pour que tout soit prêt lorsque le chantier commencera. "L’enquête publique s’est déroulée au printemps dernier. On attend notamment les offres d’entrepreneurs. Les travaux pourraient commencer début 2023. On devrait pouvoir être opérationnels en nos nouveaux murs en 2024."

Pérenniser

Ce projet, c’est leur façon de pérenniser à la fois le commerce local mais aussi l’entreprise familiale, comme le précisent encore nos interlocuteurs: "C’est un grand projet permettant d’assurer un bâtiment fonctionnel pour nous mais aussi pour les générations à venir". Ils y associent déjà Sophie, la pharmacienne, fille de Luc, et Gilles, l’opticien, fils d’Yves.