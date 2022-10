NOW, une cuisine de partage sur la Grand-place de Mouscron

Sur la gauche, un bar longiligne permettra d’y assurer la réalisation de cocktails par l’un des maîtres des lieux, Martin Vasseur, tandis qu’Axel Vermeersch évoluera dans les deux salles capables d’accueillir une cinquantaine de places. De quoi gâter les convives de petits mets gourmands. Ceux-ci seront cuisinés dans la cuisine flambant neuve par un chef de l’entité affichant de belles références. Sur la carte, on épingle tempuras et croquettes diverses, houmous, meatballs… Pour le reste, on vous laisse la surprise ! "Tout sera majoritairement travaillé maison et la provenance sera locale et régionale, avec des références telles que Six Fumaisons, La Fromagerie des Cleugnottes, La Ferme de Cavrinnes…", insistent Axel et Martin heureux de la combinaison de saveurs des bouchées qu’ils ont à vous faire découvrir.

« Ce n’est ni un bar, ni un restaurant »

Le tandem a plutôt bien cultivé le mystère jusqu’à présent sur l’ADN du lieu, suscitant attente et intérêt. Aujourd’hui est venu le moment de lever le voile sur son identité: "Ce ne sera pas un bar, ni un bar à tapas, ni un restaurant. On a voulu concentrer ici ce qu’on a aimé ailleurs. Ainsi, NOW, soit Not Only Wine, propose une cuisine de partage qu’on peut vivre de deux façons. L’idée est en effet de se dire qu’on va venir prendre un verre et déguster des tapas à 19 heures pour repartir vers 21 h 30 par exemple ou arriver lors d’un deuxième service, vers 22 heures, et prolonger festivement la soirée jusqu’à minuit et même jusqu’à 2 heures, le vendredi et le samedi, détaillent les cofondateurs du lieu. On a pris la décision de nous lancer dans ce projet, voici précisément un an. On a visité pas mal de bâtiments mais nous aimions celui-ci, ce fut un coup de cœur et l’opportunité s’est présentée puisqu’il s’est libéré durant notre quête !" Chacun entame ainsi un virage professionnel. "On était épanouis dans notre travail mais on avait une grosse envie d’entreprendre, de proposer la convivialité qu’on aime, avec ce côté humain et chaleureux."

S’inscrire dans la dynamique du centre

NOW compte bien s’inscrire dans la dynamique du centre-ville, projetant des rendez-vous qu’ils mettront progressivement en place. "Le 10 novembre, la marque Fever-Tree a décidé d’organiser un seul événement en Wallonie et c’est notre établissement qui a été sélectionné. Durant le marché de Noël, on proposera un bar à huîtres. Au printemps prochain, on aménagera une terrasse à l’avant (en plus de la très grande à l’arrière) et on la fera vivre après 14 heures. Enfin, une pièce du haut, en façade, sera inaugurée l’année prochaine pour diverses privatisations", concluent nos interlocuteurs animés par un bel enthousiasme.

L’établissement affiche déjà complet, ce jeudi soir.