Mouscron: pour nourrir les chats errants, il faudra se doter d’une carte de nourrissage

Comment nourrir les chats errants sans être en infraction avec le Règlement Général de Police ? Si le candidat nourrisseur le souhaite, la Ville peut remettre un abri à chat errant, également appelé "chabane", à placer sur le domaine public ou privé. "Cette chabane servira d’abri pour les félins laissés à l’abandon dans la rue et pourra également servir de point de nourrissage", précise la Ville de Mouscron. Trois chabanes ont notamment été réalisées avec le concours du conseil communal des enfants de Mouscron (CCE) et du conseil municipal des enfants de Fécamp (CME) en juin 2022. La Ville de Mouscron a également mis en place un système de carte de nourrissage. "Ce système permet à tout citoyen détenteur de cette carte de pouvoir nourrir les chats errants sur un territoire défini à l’avance et dans le respect du règlement communal. Pour disposer de la carte, il faut simplement en faire la demande auprès de la cellule Bien-Être Animal qui remettra au candidat nourrisseur un formulaire à remplir, à signer et à renvoyer dûment complété", poursuit le communiqué de la Ville. "Après examen par le Collège communal de la demande, et après avoir signé une charte sur le respect de la salubrité publique, une carte de nourrisseur pourra être remise alors au candidat. Cette carte qui doit être renouvelée chaque année permet de nourrir les chats errants à un endroit déterminé à l’avance sur le formulaire de demande et ce, uniquement à cet endroit-là." Les agents communaux passeront sur les sites de nourrissage pour s’assurer qu’il n’y a pas eu de dégradations et que la salubrité publique est respectée.