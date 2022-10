Studycar : un dimanche pour trouver des bénévoles

Ce dimanche, le service d’accompagnement scolaire à destination des 6-18 ans ayant cinq antennes sur l’entité (Centre, Mont-à-Leux, Nouveau-Monde, Luingne et Dottignies) organise une journée au sein de la Grange. L’objectif de cet appendice du CPAS assurant de l’intégration est bien sûr de se faire connaître mais aussi et surtout de trouver des forces vives bénévoles pour aider aux devoirs, aux leçons… "Durant cette journée découverte qui commencera à 11 heures, il y aura une balade familiale de 6 et 10 kilomètres (dès 10 heures), des jeux anciens, de la petite restauration… Ce sera aussi l’occasion de présenter le fonctionnement de notre ASBL en recherche de bénévoles. La demande se fait de plus en plus pressante afin de trouver des personnes qui peuvent notamment aider à lire et à écrire, à faire des révisions… sans quoi, c’est le risque d’un handicap dans la future vie de ces jeunes", souffle Christine Noterdeam, l’une des bénévoles, tout en évoquant également des sorties (SPARKOH !, Bellewaerde…) L’équipe est par ailleurs en quête de locaux plus grands également.