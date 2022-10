En mars dernier, elles ont décidé de bourlinguer tout ce mois d’octobre, depuis San Francisco jusqu’à Las Vegas, en passant par les grands parcs nationaux.

Travaillant toutes les deux dans le secteur médical (jeune diplômée, la Hurlue deviendra gynécologue au sein du CHM à son retour), elles ont décidé de greffer l’action internationale Octobre rose à leur virée outre-Atlantique. Près de 400 € ont été récoltés pour " La Marche rose ", parrainage qui transite directement depuis votre compte jusqu’à la plateforme www.pink-ribbon.be sur laquelle elles ont apprécié voir vos gestes en faveur de la recherche et de la lutte contre le cancer du sein.

10 jours sur la côte

Dimanche, leur tandem surnommé "California Rolls" nous a envoyé des nouvelles depuis le pays de l’Oncle Sam. "Nous passons un excellent séjour aux USA, le temps est avec nous et nous avons déjà beaucoup marché (moyenne de 14 km par jour sur le mois d’octobre). Nous avons d’ailleurs déjà rempli notre objectif de pas pour La Marche Rose. Après 10 jours à la côte entre San Francisco et LA, nous avons randonné dans Joshua Tree Park, le Grand Canyon (incroyable !), Monument Valley, Glen Canyon, Bryce Canyon, Zion,… Il nous reste la Death Valley et le Yosemite, avec un arrêt obligé à Las Vegas", résume Emma.

Le parrainage de leur marche est toujours ouvert: pinksupport.pink-ribbon.be/fundraisers/CaliforniaRolls