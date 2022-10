L’équipe de la Fanfare Royale propose aux jeunes et aux moins jeunes des cours de pratique instrumentale pour les vents et percussions et un orchestre de débutants.

Tous les styles propres aux orchestres à vent sont abordés. D’autre part les animateurs sont des musiciens chevronnés.

Les objectifs sont de jouer en orchestre au plus vite afin de familiariser les débutants avec le langage musical et la pratique réelle de leur instrument et de familiariser à la lecture et la culture musicale afin de pouvoir intégrer la Fanfare.

Les personnes intéressées peuvent contacter Dominique Morest au 056 485 179/courriel: dominique.morest@skynet.be ou Richard Terras au 0472 454 382.