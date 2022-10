L’exposition automnale se tient depuis aux mêmes cimaises le week-end de Toussaint.

À partir de 1990, Renée-Gaby Devaux a succédé au fondateur et a assuré la présidence jusqu’à cette année. En effet, elle a choisi de confier cette tâche à Véronique De Praetere, l’artiste, mieux connue sous le nom de Véro, membre du cercle artistique depuis 2012.

"En me proposant de la remplacer, j’ai été touchée et ravie de la confiance que m’a accordée Renée-Gaby, cette artiste talentueuse. Pour ma part, je suis autodidacte, je peins depuis une trentaine d’années, j’ai réalisé mes premières peintures à 14 ans. Je dois ma passion à mon papa Ghislain. Dans son petit atelier, je le regardais peindre et j’admirais son travail", raconte la quadragénaire.

29 marines exposées

Le week-end de Toussaint, autour de Véro, sept artistes présenteront une belle sélection d’œuvres d’art figuratives sur le thème maritime. Cette exposition est l’aboutissement d’une année de création assidue et pour certains de plus longues dates. En effet, Pascal Detournay, membre qui figurait déjà au catalogue de 1970, expose cinq tableaux dont un triptyque de pastel d’une belle sensibilité.

Noé Denecker offre au regard une belle diversité d’aquarelles lumineuses. Les huiles et acryliques de Christian Carette allient puissance et douceur. Pour Hélène Ingels, l’on découvre dans ses quatre créations que l’art du couteau n’a plus de secret pour elle.

Trois peintres ont rejoint le cercle. Daniel Bousseton, un excellent coloriste. Jean-Pierre Seynaeve qui présente un triptyque représentant des personnages bucoliques et Anne Hollebeque, une autodidacte très douée. Enfin, la nouvelle présidente et organisatrice, Véro qui présente trois marines peintes à l’huile. Durant quatre jours, les tableaux de ces artistes aux mains d’or charmeront à coup sûr les visiteurs.

En pratique

L’exposition du Cercle artistique La de a Main d’Or est accessible gratuitement du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre aux horaires suivants de 10h à 12h et de 14 h 30 à 17 h 30.

Le vernissage de l’exposition se tiendra le vendredi 28 octobre à 19 h 30, auquel les artistes vous invitent cordialement.

Véronique De Praetere au 0477 034 190.