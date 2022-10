Lundi dernier, Brigitte Aubert a récompensé deux citoyens qui ont pris d’énormes risques pour secourir une mère et son fils d’une maison en feu. Les visages changent lors de chaque mise à l’honneur, mais le rituel reste le même. Au début de la séance publique, la bourgmestre descend de l’estrade, prononce son discours et remet un Monopoly mouscronnois aux personnes célébrées devant les élus et le public. Remercier publiquement ces deux héros est une initiative à saluer sur le fond. Sur la forme, les internautes ont raillé la "récompense" remise à Anthony et Anthonio Rodrigues.

2. Un jeu de société en échange d’un imbroglio sur la toile

Résumons en une citation les différentes remarques: "Un Monopoly c’est dérisoire en rapport à tous les risques que ces deux personnes ont pris pour sauver les prisonniers de ce brasier." Un constat partagé, relayé et amplifié sur la toile par l’apparition d’une caricature.

On y voit Brigitte Aubert, s’invitant à une cérémonie militaire pour remettre son fameux Monopoly. Le cliché original, publié sur la page Facebook officielle de la Ville de Mouscron a été détourné à des fins humoristiques et a rapidement circulé sur le réseau social Facebook. Son caractère viral prouve d’ailleurs qu’il était relativement drôle. Mais ni offensant, ni injurieux pour un sou. Il a d’ailleurs fait rire de nombreux habitants de la cité des Hurlus.

3. La Ville fait pression pour supprimer toute trace du montage.

Il n’a pas fait rire la bourgmestre. Dans un message destiné aux modérateurs de la communauté Facebook Mouscron ma ville (18.300 membres), les autorités communales indiquent "qu’aucune autorisation d’utilisation et de modification de cette image n’a été octroyée par la Ville de Mouscron."

Un coup de pression ? Les termes suivants tendent à le confirmer. "Nous vous mettons en demeure de retirer immédiatement toute publication laissant apparaître ce montage photo." La Ville précise qu’elle se "réserve le droit d’engager toutes procédures utiles pour atteinte aux droits d’auteur " auprès des gestionnaires de cette communauté.

4. La caricature, une "exception légale au droit à l’image"

La bourgmestre fait barrage pour interdire la circulation sur les réseaux sociaux d’une simple parodie qui ne relaie rien d’autre qu’un trait d’humour badin. En a-t-elle le droit ? "La législation belge prévoit que lorsque l’œuvre a été licitement publiée, l’auteur ne peut pas interdire la caricature, la parodie ou le pastiche, compte tenu des usages honnêtes", précise la Société des auteurs et autrices de littérature et de documentaire.

"Elle n’en a pas le droit", confirme l’avocat Bernard Mouffe, auteur de plusieurs ouvrages en droit des médias. Dans son livre, Le Droit à l’image, le spécialiste explique que la caricature "constitue une exception légale au droit à l’image. Le droit de l’artiste de faire paraître la caricature d’une personne célèbre nous paraît tout aussi fondé que celui de l’écrivain, du critique, de juger librement une œuvre sans le consentement de l’auteur."

Une contrepartie inévitable de la célébrité (auquel s’expose un représentant politique). "La personne visée ne pourra subir un dommage personnel, autre que celui découlant de l’intention humoristique." Quiconque verra le cliché comprendra rapidement qu’il ne s’agit pas d’autre chose. On n’ose imaginer si la bourgmestre avait eu droit à sa marionnette aux Guignols de l’Info…