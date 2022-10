Ils vous proposent un petit jeu qui peut vous faire gagner un pot de miel de 250 grammes. "Le frelon asiatique est un insecte invasif qui affaiblit et détruit nos ruchers. En effet, nous estimons que chaque nid actif peut donner naissance au minimum à 10 nouveaux nids au retour des beaux jours. Les abeilles, c’est la vie ! Nous avons besoin de vous pour elles. Non seulement parce qu’avec la chute des feuilles, on découvre ces nids, mais surtout parce que c’est la période où les futures reines vont se préparer à partir du nid pour hiverner et ainsi pouvoir faire de nouveaux nids l’année prochaine."

Le jeu est simple. À chaque nouveau nid de frelons asiatiques actif trouvé dans la région du grand Mouscron, s’il n’est pas encore renseigné, vous gagnerez un pot de 250 grammes de miel ! Le miel vous sera offert par un apiculteur de l’entité.

Une fois le nid trouvé, renseignez-le. Où ? Auprès de la Cellule environnement (056/860 150) ou auprès de Daniel Baelen, apiculteur mouscronnois (0476/21.92.51). "Dès que le nid sera confirmé et neutralisé… Bingo ! Vous gagnez."

Les apiculteurs vous rappellent qu’il ne faut jamais vous approcher d’un nid et encore moins essayer de le détruire vous-même…

"Un nid découvert en 2020, cinq l’an dernier et déjà 18 en 2022. L’expansion des frelons est exponentielle dans le grand Mouscron", détaille Daniel Baelen. De fait, les dégâts causés sur les ruches le sont aussi.

En éradiquant les nids cet automne, les spécialistes empêchent les fécondatrices de trouver un endroit propice pour l’hibernation avant de donner naissance à une nouvelle colonie au printemps 2023. "Les dix jours qui arrivent constituent une période cruciale", reprend l’apiculteur mouscronnois. "C’est la période qui précède l’hibernation, donc le départ des fécondatrices." C’est aussi un moment propice pour ouvrir l’œil, car les feuilles tombent et dévoilent parfois de mauvaises surprises.

Notre interlocuteur avoue que ses abeilles ont été relativement épargnées par ce prédateur. Ce qui n’est pas le cas d’un de ses confrères, "qui a perdu cinq de ses huit colonies, qui ont probablement déserté les ruches ces derniers jours", précise Daniel Baelen. Le frelon est un nuisible. Chacun doit en être conscient.