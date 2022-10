Il y a les lieux habituels que vous retrouvez dans notre agenda hebdomadaire et puis il y a les rendez-vous sporadiques de chineurs.

Cette fois, il sera unique: les Charmettes vendent leurs trésors !

Comme nous l’expliquions récemment, les anciennes salles de réception vont être rasées d’ici peu au profit d’espaces verts. Il faut donc faire de la place et les 1 001 trésors accumulés au gré des décennies, la famille Coussement souhaite s’en séparer plutôt que de les laisser prendre la poussière dans une cave ou de devoir louer un quelconque box de stockage ad vitam aeternam…

«On ne sait pas où on va, on sent qu’il y a une attente selon des retours. On sera peut-être dépassés par la fréquentation de l’événement!», sourit Laurent Coussement. ©EdA

«Il y a les objets de trois générations, beaucoup de choses très différentes»

L’Avenir a pu visiter en primeur ce vaste hall d’exposition. On y a vu les confortables fauteuils de bureau vintage de Ghislain Coussement et Marité Daneau, 200 chaises robustes qui ont vu bien des réceptions et qui en espèrent d’autres. On a retrouvé les couvertures des Paris Match encadrées jadis sur les murs du Nano, des seaux à champagne, de la vaisselle classique et plus prestigieuse de chez Cristal d’Arques et des Cristalleries de Saint-Louis, des vêtements de sponsors, des bougeoirs, d’imposants meubles anciens…

Bref, du flâneur du dimanche jusqu’au brocanteur le plus exigeant: chacun devrait y trouver son bonheur.