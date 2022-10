Le train s’élançant à peine, l’accident n’a pas été trop violent. ©EdA

On avait les pires craintes quant à l’annonce du fait divers: un train a percuté une voiture, d’autant que c’était un petit véhicule sans permis.

SMUR et ambulances sont descendus sur place mais ils n’ont fort heureusement pas été amenés à prendre en charge le moindre blessé. ©EdA

Sur place, cependant, les nouvelles étaient rassurantes.

Certes, les dégâts sont importants sur l’avant de la voiture mais son conducteur s’en sort indemne. Il a tenté de franchir le passage alors que les barrières étaient baissées: le train démarrant n’a pu l’éviter.

Avancé d’un ou deux mètres de plus et la situation aurait peut-être été plus critique.

Le petit véhicule accroché. ©EdA

Personne n’a été blessé dans le train et le conducteur va bien.

Infrabel est descendu sur place. Des vérifications sont opérées afin de vérifier les éventuels dégâts au train.

Les techniciens vérifient les dégâts au train en partance pour Tournai. ©EdA

À l’arrêt sur le passage à niveau, la police hurlue invite à emprunter une voie alternative aux automobilistes.