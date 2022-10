Sécurité routière et fiscalité automobile : opération conjointe à Mouscron

Au cours de l’opération menée mercredi après-midi entre autres sur le boulevard des Alliés, l’avenue de Rheinfelden et au point de passage frontalier de la rue de la Marlière, une trentaine de véhicules ont été contrôlés. Sur le plan policier, 22 infractions (défaut de contrôle technique, défaut d’assurance, défaut d’immatriculation) ont été verbalisées et un permis de conduire a été saisi (alcoolémie au volant). Les policiers ont également rédigé un procès-verbal pour détention de stupéfiants. Une personne signalée a également été interpellée et ramenée au commissariat pour être auditionnée. En ce qui concerne la fiscalité automobile, la brigade contrôles du SPW a verbalisé 12 contrevenants pour des irrégularités en matière de paiement de taxes routières.

Le compte rendu complet

31 véhicules et 36 automobilistes contrôlés, 10 PV taxes sanctionnant des résidents belges circulant avec des véhicules étrangers pour lesquels aucune taxe de circulation n’est acquittée, 8 défauts d’immatriculation, 2 défauts d’assurance, 2 défauts de contrôle technique, 1 alcoolémie au volant et 1 PV judiciaire pour détention de produits stupéfiants.