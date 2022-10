Quel destin pour l’ancienne église des Pères à Mouscron ? La bourgmestre «rêve d’en faire une bibliothèque »

+ LIRE AUSSI > Dernière messe en l’église des Pères

Pour la bourgmestre, il faut donc "adopter une vision globale" autour de ce quartier qui risque de légèrement se transformer dans les années à venir. Reste qu’il faut désormais rentabiliser les 300.000 euros investis dans le rachat, en attendant de pouvoir y installer (hypothétiquement) la bibliothèque communale. "Pour ce dossier comme pour d’autres, le covid nous a bien freinés. Mais des travaux ont été faits, d’autres sont prévus pour nous permettre d’utiliser cet édifice", explique Ann Cloet, l’échevine du culte.

« Indissociable du bâtiment de l’Arche »

Le plus urgent était de réaliser la mise en conformité du bâtiment, dont le désamiantage de la chaufferie. "Des budgets sont prévus à l’extraordinaire pour l’électricité et la peinture. Quant aux potentiels subsides, on tentera de saisir les opportunités. " Pour la bourgmestre et sa première échevine, le dossier de l’église du Sacré-Cœur est indissociable de celui du bâtiment de l’Arche, qui abritait encore une école récemment. "Il tombait en lambeaux depuis des années et a donc été remis à neuf ", reprend Brigitte Aubert. Cette cure de jouvence permet d’accueillir plusieurs cours de l’Académie de Mouscron, au 1er étage. "Avec des travaux au Staquet ou à la Maison Picarde, on y a notamment rapatrié les cours de théâtre. Il s’agit d’une solution tiroir qui doit nous permettre de gagner du temps pour trouver une solution définitive et agrandir les locaux de l’Académie. Son extension n’est pas encore décidée à 100% mais on œuvre pour tout rassembler sur un seul site."

L’histoire méconnue du Père Schilling

L’ancienne église pourrait notamment accueillir les répétitions de l’orchestre. Et la chapelle où repose toujours le Père Schilling ? Reconnu vénérable en 1968, soit plus de 60 ans après sa mort, l’histoire du "Saint de Mouscron" est encore bien trop méconnue pour les habitants de la cité des Hurlus. Pendant un temps, les Norvégiens (le religieux est né à Oslo) ont réclamé le rapatriement de sa dépouille. Mais le Père Schilling est toujours là et mérite une reconnaissance à la hauteur de sa destinée.

Un projet ambitieux et cohérent

En parlant de "vision globale", la majorité communale englobe donc l’ancienne église, le bâtiment de l’arche, le parc des Barnabites, le terrain Jeunesse & Sport, etc. "Ensemble, ces bâtiments composent presque un quartier ", estime l’échevine Ann Cloet.

Un quartier voué au sport, à la culture, à la jeunesse, aux associations, etc. D’où l’importance de lui donner une impulsion, une "pichenette" pour le faire avancer avec ambition et sérieux. "Le parc est un espace vert auquel les Mouscronnois sont très attachés. Il va rester et sera préservé ", détaille Brigitte Aubert.

Quant au terrain Jeunesse & Sport, il bénéficiera notamment de nouvelles tribunes et sera réaménagé pour lui donner une seconde jeunesse. Car il est encore fréquenté régulièrement. Il deviendra alors le symbole d’un "pôle jeunesse", comme l’explique Ann Cloet. Une série de pistes est en cours pour faire avancer ce dossier que la Ville veut rendre le plus cohérent possible. La chasse aux subsides est ouverte…