1. honneurs

Anthonio et Anthony Rodrigues ont sauvé une femme et son petit bout d’un incendie à la rue de Roubaix, le mois dernier. Père et fils, "héros d’un jour" pour la bourgmestre, ont été mis à l’honneur pour "leur acte héroïque".

2. poubelles

La question des déchets devait être abordée, envisageant notamment l’augmentation du prix du sac-poubelle. Le dossier a été reporté au conseil suivant, la donne ayant changé. La bourgmestre a en effet indiqué que le coût-vérité sur lequel la Ville devait se baser a évolué en faveur des administrés et que tant la Région wallonne qu’Ipalle pourraient aussi s’engager et ainsi permettre d’alléger la facture.

3. finances

La "Modification budgétaire n° 2" a été exposée par Ann Cloet. Qu’en retenir ? "Nous restons à l’équilibre sans aller puiser dans nos provisions, permettant toujours un service de qualité à la population et d’encore mener des projets mais il sera de plus en plus difficile de maintenir l’équilibre budgétaire dans les années à venir."

4. cinq plans de pilotage validés

Quelle vision pour les six prochaines années ? Voilà le contenu de chaque plan de pilotage défendu par cinq écoles communales (CEE, Dottignies, Raymond Devos, Pierre de Coubertin et Luingne), cette année, et que les conseillers ont approuvé à l’unanimité. David Vaccari a remercié Jean-Claude Vryghem ayant veillé à ce cheminement. "Ce travail colossal a été mené dans un esprit positif. Ces écoles se sont interrogées en interne sur ce qui va ou non. Ce sera profitable aux enfants", a dit l’échevin de l’Instruction publique.

5. Coupe du monde

Brigitte Aubert a indiqué que la Ville n’organiserait pas de fan zone pour la Coupe du monde en vue. Cependant, Mouscron n’empêchera pas ceux qui voudront mettre en place un ou des rendez-vous publics, entre le 20 novembre et le 18 décembre. Il faudra introduire une demande auprès du collège communal. Le conseil a adopté un règlement communal.

6. Malaise chez les pompiers

Certains pompiers de Wallonie picarde ont jeté l’opprobre sur leur profession, ces dernières semaines. Simon Varrasse a souhaité savoir ce qu’il en était réellement en interne, s’adressant à la bourgmestre faisant partie intégrante de la zone de secours sur le territoire régional. Elle s’est voulue rassurante, assurant qu’il n’y avait pas une mauvaise ambiance entre les pompiers mouscronnois.

7. Fedasil

Mouscron Populaire est revenu sur la dernière réunion citoyenne du Tuquet, à propos du centre Fedasil. Le parti de droite extrême a relayé certains propos comme des faits de drogue et des agressions sur policier. Kathy Valcke, présente à cette même réunion, a dit déplorer "des propos extraits de leur contexte" et "le manque de devoir de réserve" de l’élu qui "met à mal le souci de dialogue entre tous les acteurs". La bourgmestre et l’échevine ont rappelé que, si le site est surchargé, il n’a jamais été rempli à sa pleine capacité possible, soit 946 résidents, car la Ville s’y oppose. "On aurait aussi pu faire des aménagements pour en accueillir plus mais ça n’est pas notre volonté !", a souligné Mme Aubert, tout en précisant qu’absolument tout le monde s’accorde à dire qu’il y a trop de monde là, que cela a encore été affirmé lors de la visite ministérielle du mois dernier et qu’un plan d’actions se peaufine.

8. Contrôle des zones 30

Rebecca Nuttens dit déplorer l’irrespect des zones 30. Si la bourgmestre a confirmé à la conseillère écolo qu’il faudrait effectivement passer à la répression après la prévention, Jean-Michel Joseph a précisé de son côté qu’il avait prévenu le collège communal dès le départ qu’il serait impossible pour ses hommes de contrôler une Zone 30 aussi large que celle du centre-ville et que le parquet n’avait pas non plus la possibilité de suivre ces délits noyés au milieu de dossiers bien plus prioritaires. "Personne ne fait de contrôle dans les Zone 30. Il faut plutôt en renforcer le tracé, la visibilité."

9. à dottignies…

Dans un répertoire plus anecdotique, on pointera une future nouvelle rue, celle de l’Esperlion, à Dottignies, perpendiculaire à la rue du Quai.

Par ailleurs, de nombreux trottoirs vont être refaits afin de sécuriser les piétons au cœur de la cité de la Main: rues des Volontaires de guerre, Trésignies et Damide.