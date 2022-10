Les anciens des années 1950 à 1970 ont connu l’interdit de passer par les Dames de Marie, sauf si c’était vraiment sur leur chemin pour se rendre au Zef.

Mixité oblige, la prochaine réunion des Anciens du Zef se terminera par une visite des Dames de Marie qui faisait partie des fantasmes des ados d’avant 1968 ! ", nous indique-t-on d’emblée.

Dès 11 h, le 9 octobre dernier, La Renaissance à Dottignies était une ruche très active avec 80 anciens élèves et professeurs du collège Saint-Joseph de Mouscron.

Les mots de bienvenue de Jacques Holvoet et de Roland Vertriest, les bénédicités du Père Michel Dubled et Géry Gévaert ont été applaudis spontanément par tous car leurs paroles reflétaient si bien les jeunes années des anciens au Collège, toujours valables en 2022.

Mme Gilberte Veys-Courcelle épouse du regretté Jean Veys créateur de la pièce "Le Petit Prince", MM. Michel Dubled, Jean Mariage et Adrien Gillebert étaient heureux de rencontrer leurs anciens étudiants. Adrien évoqua ses 50 ans de Zef avec humour et un brin de nostalgie, que l’on retrouve dans son livre ‘Le Zef ‘ en vente à la Maison du Tourisme de Mouscron.

L’équipe de la Renaissance a régalé tout ce beau monde avec un menu de qualité. Quatre animateurs ont ajouté de bons moments d’humour et de joie. Étienne Nuttin (promotion 1966) a notamment fait rire en patois de Mouscron. Puis vint le tour de trois anciens qui sont de véritables chanteurs professionnels: Jacques Maes (1967) venu du sud de la France avec une chanson de Jacques Brel, Thierry Delrue (1966) venu du Guatemala avec des chansons en français, en espagnol évoquant ses collines de Tzununa et une chanson en Brusselaer célébrant leurs diversités humaines. Géry Gevaert (1960), après avoir accompagné Jacques à la guitare, conclut la soirée avec des chansons en français et en néerlandais.

Conclusion de Xavier Lietaert (1966), revenu du Venezuela: "Ces retrouvailles: de l’émotion pure et un plaisir partagé !"