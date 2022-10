Handicap International Mouscron lance un appel aux bénévoles

Désormais, Handicap International ne travaille plus avec des petits groupes d’antennes locales, mais a réuni dans le réseau Hainaut les groupes de Mouscron, Mons, La Louvière et Charleroi. Le rôle des volontaires lui, reste le même. La crise sanitaire a eu de nombreux effets pervers, mais Mouâd Salhi espère que la dynamique ne s’est pas enrayée définitivement. "On veut repartir sur de bonnes bases et mobiliser à nouveau des volontaires sur la durée", détaille encore l’intéressé.