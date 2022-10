Travaux à la gare de Mouscron: du changement pour les bus

Un SELF provisoire de type "chantier" a, quant à lui, été placé ce 7 octobre et est opérationnel depuis la semaine passée. Il se trouve dans l’allée extérieure à gauche du bâtiment principal de la gare SNCB (quand on se trouve face à la gare).

En perspective d’une nouvelle gare des bus

Il n’y aura plus aucun embarquement ni débarquement sur les anciens quais le temps des travaux. Ceux-ci seront, à terme, complètement réaménagés pour accueillir une nouvelle gare des bus. Ce projet s’inscrit dans une réflexion plus globale en collaboration avec la Ville de Mouscron, le SPW et la SNCB. L’objectif ? La réfection complète des boulevards et de l’esplanade de la gare.

La gare de Mouscron deviendra, à la fin du chantier, un pôle multimodal accueillant et plus sécurisé pour les navetteurs. En effet, le cheminement piéton et les correspondances seront facilités grâce à l’aménagement d’un quai central. L’accessibilité des lignes TEC étant une des priorités de la société de transport, les nouveaux quais seront également davantage accessibles aux personnes à mobilité réduite.