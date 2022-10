Sept animateurs, Elisa, Nathan, Cécile, Noa, Luca, Théo et Pierre-Yves encadrent les apprentis musiciens dans les locaux de l’ICET.

Grâce à l’investissement de ces passionnés, l’association offre aux élèves, dès l’âge de 5 ans et aux adultes, un enseignement basé sur le plaisir et la satisfaction d’apprendre et de progresser.

L’association est pour sa part coordonnée par une équipe composée de Séverine Guillaume, Olivier Devoldere, David Saffers et Sébastien Six.

Quelques places restent par ailleurs disponibles pour les ateliers d’éveil musical, de guitare basse et de guitare acoustique.

Pour clôturer l’année, qui se décline en vingt-six semaines, tous les musiciens se retrouveront afin de présenter le fruit de leur travail lors du festival de la Guitare qui se déroulera le week-end de Pentecôte 2023.

Sur Facebook: Le Chêne de l’Écureuil ASBL