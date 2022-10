Durant pratiquement trois heures, autour du meneur de revue Bernard Vandercleyen, la troupe accompagnée par le clavier de Philippe Stygelbout et des musiciens Marie-Laure Ryckaert et Dominique Morest, a donné le meilleur d’elle-même.

L’inspiration est partout pour les chansonniers qui offrent de bons moments de rire et d’émotions. Ils n’ont pas non plus manqué de mettre à l’honneur des personnages comme Robert Deschryver "qui a pris la grosse tête" et Jean-Pierre Lambert qui a animé pendant plus de 40 ans la fête de la Main. Sans oublier des allusions au centre médical DottiMed et au site "Mi chu ed' Dott’ni".

Le comique se taillait une sacrée part avec les fameuses prestations alliant chansons, textes, ou chorégraphies. Le public n’oubliera pas l’intervention de Nadine Terryn (Nadineskaïa) interprétant "Ah si j’étos riche", rejointe par un picaresque Jean-Luc Loncke en Ivan Rebroff. On notera également les talents de Nadine Terryn, illustratrice et couturière, pour la confection des costumes portés par les comédiens.

De la tendresse aussi dans le spectacle avec Laury, Nadine et Francine qui ont rendu hommage à leurs proches sur des mélodies composées par Dominique Morest, dont les ballades font toujours plaisir à écouter.

Le texte de Bernard Vandercleyen a fait son effet. Sur l’air de "La complainte d’un phoque en Alaska" (Beau Dommage), il a composé "La complainte dottignienne" avant que la troupe ne reprenne en chœur, sous les applaudissements nourris, une tonitruante "Dottignienne".

Bref, un melting-pot de fantaisies haut en couleur que l’on ne se lasse pas de découvrir… Le 25e anniversaire du Cabaret dottignien est déjà annoncé pour le deuxième week-end d’octobre en 2023.