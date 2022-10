Mouscron : Fabrizio Zeva dans la tournée "Génération 10 qu'on aime"

Sur sa tablette numérique, Fabrizio Zeva nous expose l’affiche de "Génération 10 qu’on aime". On y lit son nom figurant sur la liste des artistes invités à célébrer publiquement le souvenir d’une émission-phare des années 90 sur RTL-TVi, le jeudi 27 octobre au Forum de Liège et deux jours plus tard, au Théâtre royal de Mons. Deux rendez-vous qui pourraient en appeler d’autres…