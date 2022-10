Herseaux : c’était la 58e ducasse d'automne du comité d'animation

Les festivités se sont déroulées sous un magnifique soleil automnal. Ce sont les gilles qui ont démarré le programme dès vendredi soir avec un repas et une soirée Oberbayern qui a remporté un beau succès. Samedi soir, le comité d’animation organisait le cortège des allumoirs en fanfare. Un départ de la douane et une déambulation dans les rues du quartier avec une arrivée à la rue de cheminots. C’est là que s’est déroulée une distribution de friandises à près de 500 enfants. Dimanche, c’est en sarrau et sabots que les gilles de Toubac, accompagnés du géant Toubac et du comité d’animation ont animé le quartier. Une balade moto, des animations dans les commerces de la gare et des attractions foraines complètent le programme de cette sympathique ducasse.