État civil de Mouscron du 3 au 8 octobre

Agneray Adam Isaac, Estaimpuis ;

Deschodt Justin, Mouscron ;

Dessauvages Odin, Mouscron ;

Vanryckeghem Gaël, Mouscron ;

Hakimi Neyla, Mouscron

Cnockaert Outelet Ellyano, Comines-Warneton

Sanapo Landsheere Gabryël, Mouscron ;

Masclef Milo, Mouscron ; Desbisschop Madison, Rumes ;

Vermeulen Alix, Mouscron ;

Rondelaere Léonie, Menin ;

Sturbaut Alba, Mouscron ;

Hrustic Laura, Mouscron

Mariages

Rygole David et Duconseil Sylvie, Mouscron ; Vanneste Fabien et Pieters Karine, Mouscron ; Talon Arnaud et Préau Charlotte, Mouscron ; Deribreux Sebastien et Bekaert Nancy, Mouscron

Décès

Dorme Philippe, 64 ans, Mouscron ;

Desmedt Odette, 90 ans, Mouscron

Hart Muriel, 66 ans, Mouscron ;

Decorte Marie, 89 ans, Menin ;

Van den Brande Joseph, 87 ans, Mouscron ;

Coornaert Julien, 78 ans, Mouscron ;

Maes Maurice, 97 ans, Mouscron ;

Cardinael Christiane, 71 ans, Mouscron ;

Coigne Lynda, 72 ans, Mouscron

Depriestre Jean-Pierre, 71 ans, Mouscron ;

Degeyter Michèle, 84 ans, Estaimpuis ;

Billet Jacques, 91 ans, Mouscron