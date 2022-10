Mouscron: 5 figures politiques wallonnes ont fait face au public

Le politologue Dave Sinardet a animé la soirée comptant cinq invités de marque: Georges-Louis Bouchez, Ludivine Dedonder, Jean-Marc Nollet, David Pestieau et Maxime Prevot. ©EdA

Si des curieux étaient présents pour voir des personnalités de premier plan, la majorité de la salle était peuplée de politiciens engagés et de sympathisants venus représenter leur camp. Voire le défendre parfois, le PTB en tête avec "son" public surjouant l’enthousiasme pour son représentant et gloussant lors de plusieurs propos du président du Mouvement réformateur… C’est d’ailleurs entre ces deux hommes radicalement opposés que les rares accroches de la soirée se sont tenues.

Des exposés plutôt qu’un débat politique

Car d’un débat, le public s’est plutôt retrouvé dans la majorité des interventions face à une poignée de questions pour lesquelles chacun a fourni sa réponse concordant avec la ligne de son parti (le quintet l’affirmera lors du question-réponse du public).

Avec l’idée d’une circonscription fédérale, chacun s’est montré favorable — avec ses nuances ! — à l’idée de voter pour des candidats dans tout le pays plutôt que dans son coin du royaume…

Il y eut d’abord 1h30 de réponses aux questions du politologue-animateur, évoquant les lignes rouges à ne pas franchir, les clivages, ce qu’il faudrait refédéraliser ou encore leur avis face à l’idée d’une circonscription fédérale où chacun pourrait voter pour des candidats dans tout le pays. Le budget fédéral ayant décidé de raboter les soins de santé, le jour même, cela a aussi forcément transpiré dans les échanges…

45 minutes de questions du public

La soirée a ensuite fait place à 45 minutes de questions du public globalement intéressantes. Certains avaient préparé leur intervention sur un papier ou dans un petit carnet, c’est dire s’ils attendaient ce précieux moment d’un face-à-face qui arrive trop rarement.

De l’intérêt d’aller voter lorsqu’on sait le poids du pouvoir de décision du président de chaque parti à l’attendue question du salaire des politiciens qui ne seraient pas en phase avec les difficultés de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, en passant par une proposition de politique-fiction, celle d’une Belgique éclatée en 2030…

débat octobre 2022 -—politique MOC Mouscron -—Georges-Louis Bouchez -—Ludivine Dedonder -—Jean-Marc Nollet -—David Pestieau -—Maxime Prevot ©EdA

On retiendra aussi la grappe de questions de la bourgmestre de Comines sur des sujets qui nous concernent ici, à savoir la problématique du financement des zones de secours: "Il ne faut pas les refédéraliser mais les refinancer. Il y a un vrai problème qu’on répercute sur le dos des Communes !", dira M. Prevot. Et la frontière linguistique qui nous entoure ? "Nous sommes favorables à la suppression des provinces chez Écolo. C’est beaucoup plus pertinent de vivre avec un bassin de vie", répondra M. Nollet.