La passerelle de la gare de Mouscron prête pour fin 2023 : douze mois de travaux et d’impact sur la mobilité

Particulièrement impactant, le chantier attaque cette semaine la phase qui matérialise toutes les autres réalisées en amont: la construction de la passerelle piétonne qui relie Luingne à Mouscron. Ces travaux, ils dureront "approximativement douze mois", confirme Marie-Hélène Vanelstraete. Ils marqueront aussi le retour de perturbations conséquentes en termes de mobilité et de circulation, surtout à l’arrière de la gare.

©EdA

Intrinsèquement, il était temps que l‘infrastructure se dote d’une passerelle piétonne pour relier Mouscron à Luingne sans devoir engendrer un détour de minimum un kilomètre.

©EdA

Cette traversée de 60-65 mètres de long (accessible en ascenseur et en escalier) simplifiera la tâche de nombreuses personnes. Reste que sa conception ne permet pas, pour le moment, de desservir les quais 2, 3, 4 et 5, contrairement au tunnel sous voie. "La passerelle est un projet mené par la Ville de Mouscron. Dans son approche, nous avons souhaité anticiper et permettre une construction qui peut accueillir un ascenseur ou un escalier pour relier les différents quais", indique Olivier Morantin, responsable du bureau d’études voirie et mobilité à Mouscron. Mais cette évolution, c’est à Infrabel d’en décider, pas à la commune.

©EdA

La passerelle sera construite et assemblée sur place, en quatre parties, pour permettre un travail plus pratique et moins complexe. Une explication supplémentaire au fait que les répercussions du chantier sont importantes ? "L’entreprise a besoin de la zone de bus pour travailler dans de bonnes conditions. En conséquence, les bus s’arrêtent désormais en face de la gare, où il n’est plus possible de se stationner. En revanche, le parking de la SNCB situé un peu plus loin est loin d’être saturé et peut servir de solution de repli", reprend Marie-Hélène Vanelstraete.

©EdA

Les dommages collatéraux les plus impactants se situent à l’arrière de la gare, place Alphonse et Antoine Motte. Le tronçon compris entre la rue des Contredames et la rue de la Retorderie est interdit à l’arrêt, au stationnement ainsi qu’à la circulation. Une déviation est mise en place pendant la durée du chantier. "On invite les automobilistes à suivre les panneaux déviation que l’on disposera via le centre de Luingne, donc à ne pas emprunter l’itinéraire bis qui passe par la rue de la Retorderie et la rue des Contredames, qu’on envisage de réserver aux riverains", détaille encore l’échevine des Travaux, en réponse aux nombreuses interrogations des habitants de cette zone résidentielle qui ont vu leur quotidien bouleversé lors d’une phase précédente des travaux...

À l’arrière de la gare, une zone de stationnement sera aménagée sur cette voirie suffisamment large pour permettre de séparer le parking de la chaussée. L’élue souhaite organiser une réunion de riverains avec les représentants du SPW et du TEC dans les prochains mois.

La première passerelle démolie en 1918 par les Allemands

Avant 1900, les lignes de chemin de fer coupaient Mouscron de ses communes voisines (Luingne, Herseaux et Dottignies). "Cette situation, acceptable pour une commune rurale sans grand trafic routier, ne l’était plus pour l’agglomération mouscronnoise", expliquent les mémoires de la Société d’Histoire de Mouscron, en 1991.

Plusieurs constructions sont entreprises, dont celle d’une passerelle pour piétons, qui enjambe les voies ferrées entre Mouscron et Luingne, pas directement à hauteur du bâtiment de la gare actuelle, mais un peu plus éloignée. La passerelle sautera le 17 octobre 1918, la veille de la libération de Mouscron, sous l’effet de la dynamite placée par les Allemands qui fuyaient alors la région. Les soldats de l’Empire allemand feront également sauter le Pont blanc, reconstruit en 1920, contrairement à la passerelle.

Il aura fallu attendre plus de cent ans pour voir le retour d’un dispositif piéton permettant de traverser les voies…