De l’écologie punitive incitant aux dépôts sauvages, pour le PTB hurlu

Au PTB hurlu, on doit sourire en coulisses en constatant que la Ville semble lui dérouler le tapis rouge. On lui donne du grain à moudre. « On », selon le parti, c’est tant la majorité… que l’opposition hurlue obligée de suivre le positionnement de ses têtes pensantes à la Région. Son représentant, Thibault Morel, a déjà fait valoir son droit d’intervention citoyenne lors d’un conseil pour dénoncer l’engrenage communal dont il déplore aujourd’hui de le voir se gripper un peu plus encore… « L’échevine Ann Cloet et le directeur d’Ipalle ont promis « Si vous triez bien, la taxe va baisser ». C’est le cas, isolés et couples ont une baisse de… 2 €! En contrepartie, le prix des sacs augmente encore alors qu’on était déjà la ville la plus chère ! Ce n’est pas ça qui va inciter les gens à trier plus. L’écologie est importante mais cette décision est contre-productive, j’ai plutôt peur de voir s’accroître les dépôts sauvages avec ce type d’écologie punitive. »