Au For&ver, dernières séances avancées par souci d’économie

Pas question de fermer un jour, pour l’instant

Si certains établissements ferment un jour complet pour tenir le coup, ça n’est pas encore à l’ordre du jour dans le cinéma mouscronnois. "Cela n’est pas envisagé pour l’instant. On devrait mettre du personnel au chômage, et ça n’est pas notre envie. Pour compenser, nous espérons que la clientèle sera présente durant les mois d’hiver qui arrivent, des mois qui nous sont plus favorables en général. Durant les vacances d’été, il a fait chaud, la fréquentation était plus basse. On compte donc sur un retour des clients pour pouvoir souffler".

Bien conscient que tout le monde fait attention à son portefeuille en ce moment, Benoit Verfaillie compte aussi sur les petits gestes du quotidien pour joindre les deux bouts. "On coupe un congélateur ou un frigo sur deux lorsqu’il y a moins de monde, on fait attention avec la lumière. On agit comme chacun chez soi sur tout ce qui peut avoir un impact".