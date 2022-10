Le départ (9h) et le retour (16h) sont prévus au sein du Centre Educatif Européen, situé dans la rue Cotonnière. Cette journée de découvertes des entreprises, associations et services publics est organisée chaque année, le troisième samedi d’octobre. "Le service jeunesse se fait une joie de pouvoir à nouveau organiser cette journée de découvertes dans les conditions d’avant Covid", précisent les organisateurs de cette opération qui rencontre tous les ans un franc succès. Cette année, le thème choisi par le service jeunesse est: "un esprit sain dans un corps sain, on y a tous droit".

Pour laisser un souvenir impérissable aux enfants qui participent cette année, cinquante circuits ont été concoctés.

Ils emmèneront notamment les jeunes au CHMouscron, à la Croix-Rouge, chez Cirqu’en Bulles, au château des Comtes, dans un atelier de permaculture ou un autre consacré au zéro déchet, chez une troupe d’improvisation et bien évidemment, chez les incontournables: au commissariat et à la caserne des pompiers.

Bref, une liste d’intervenants riche et variée, comme tous les ans dans la cité des Hurlus. Si vous avez pré-inscrit votre enfant (de 8 à 12 ans uniquement), la Ville de Mouscron conseille de se rendre sur le e-guichet de la Ville, section "Jeunesse".

Renseignements auprès de Maud De Mullier et Cédric Tiberghien au 056 860 303/ jeunesse@mouscron.be