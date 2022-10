Mouscron : la partie ancienne des Charmettes rasée au profit d’un vaste espace vert

D’ici un semestre, cet espace aura subi une mutation impressionnante, se retrouvant à ciel ouvert. Concrètement, ces deux salles se mueront en un grand jardin tandis que la partie haute avec son bar et la vue donnant sur le jardin d’hiver existant restera. "On fermera cette salle indépendante mais on pourra y accéder depuis le nouveau jardin via une butée, on va devoir y amener de la terre pour niveler ! Depuis cet espace, les parents pourront notamment voir leurs enfants jouer en toute sécurité sur la grande pelouse. On y plantera pommiers et cerisiers. Il y aura" juste "une allée en pierres bleues qui ira de l’entrée jusqu’au fond du site qui deviendra une terrasse couverte. On y conservera d’ailleurs la grande cheminée comme élément de décor et l’actuel mur en briques sur toute la longueur. On pourra vraiment y organiser de beaux événements. On augmentera la qualité de l’environnement et des installations." L’accès à cet espace se fait par des portes décorées de vitraux. "On fermera ce passage par un muret et les vitraux seront remplacés par une grille métallique ajourée. Par contre, le grand vitrail rond au-dessus sera conservé. On ne fait pas table rase du passé, on y retrouvera des éléments anciens un peu partout."

À l’entrée, les "Petites Charmettes" datant approximativement du début du siècle dernier, soit l’antique fermette blanche longeant l’allée en pavés menant à l’entrée, seront aussi rasées. "J’ai tout fait pour la conserver mais les travaux y sont trop importants, entre des poutres pourries et les murs bombés… À la place, on y aménagera un potager. Il y aura des vignes mais aussi des espaces de cultures, nos herbes par exemple. Ils seront délimités grâce à certaines poutres en chêne que nous récupérerons lors de la démolition." Toute la fermette ne sera pas détruite: "Une petite partie (celle adossée à la grande salle vouée à disparaître) sera conservée pour le souvenir et pour garder le jardin clos afin que les enfants n’en sortent pas".

C’est terminé, les grands repas de mariage assis

Plusieurs raisons motivent la famille Coussement à consentir ce nouvel investissement. " La première est que le secteur a constaté une baisse des grands mariages. Si on fait encore des vins d’honneur avec 150, 200 invités, c’est fini d’en avoir autant pour le repas assis. Le Madrigal sur notre site pourra encore accueillir les mariages, avec ses 80 places assises possibles. On réalisera quelques aménagements, l’an prochain, permettant de rajouter 20 places supplémentaires.

On va démolir 550 m2 mais il restera encore 700 m2. Le travail sera beaucoup plus souple pour notre personnel qui gagnera en confort, continue M. Coussement qui sait aussi que son groupe Moresto, en y fractionnant quasiment la superficie en deux, pourra également "diviser par deux le précompte immobilier et l’assurance incendie. On l’avait aussi décidé pour réduire les coûts énergétiques – il fallait par exemple commencer à chauffer la grande salle le jeudi pour un événement le samedi ! – et on s’est rendu compte avec l’impact de la guerre en Ukraine que cela faisait encore plus sens".

Chacun applaudira enfin la volonté d’y faire travailler du local à toutes les étapes du chantier. "Le permis vient d’être déposé. Tout devrait être à terre d’ici la fin de cette année." Une suppression avant les fêtes de fin d’année pour un outil vert qui devrait être opérationnel entre le printemps et l’été à venir. "Sauf le réveillon impossible à mener ici, ce chantier aura zéro impact sur le fonctionnement du reste."

Tous les espaces qui seront supprimés sont peuplés de meubles et autres bibelots. Que ce soit pour posséder un souvenir du lieu ou par volonté d’aménager un espace chez soi, de nombreux objets seront mis en vente au cours d’une brocante publique sur site, le dimanche 23 octobre, de 10 à 17 heures.