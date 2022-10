Trois semaines de chantier, rue du Luxembourg à Mouscron - La rue de Menin accessible à nouveau dans les deux sens

Pourquoi réaliser ce chantier avant la période des vacances scolaires ? Rien de contre-productif, selon Marie-Hélène Vanelstraete. "Le chantier se découpe en deux parties. La première concerne le tronçon compris entre la rue Saint-Pierre et la rue des Brasseurs. Comme elle est la moins impactante, nous la réalisons avant les vacances scolaires. Nous n’aurions pas pu tout faire en quinze jours", explique l’échevine des travaux.

La seconde phase concerne le tronçon compris entre la rue des Brasseurs et l’intersection avec les rues de Tournai, de la Station et Camille Busschaert. "C’est la phase qui risque d’impacter le plus le trafic. Elle sera réalisée pendant les deux semaines de congé scolaire, pour éviter de paralyser une grande partie du centre-ville", indique Marie-Hélène Vanelstraete. "Il fallait s’y attaquer assez rapidement, car les trottoirs deviennent de plus en plus casse figure (sic)."

Le chantier mené par Ores réduisait à une voie la rue de Menin, entre la rue de Comines et le clos des Bougainvillées. Bonne nouvelle, la voirie a été rouverte aux deux sens de circulations vendredi, en fin de journée. La phase qui débute lundi concerne les trottoirs et n’impactera plus le trafic.

Sur certaines interventions de ce type, une circulation alternée est mise en place à l’aide d’un feu tricolore. Ce n’est pas le cas dans la rue de Menin, où les automobilistes qui se dirigeaient vers le centre-ville devaient prendre la déviation via la route express, en raison du sens unique.

La disposition du chantier, entre la sortie d’une zone commerciale (celle du Lidl) et le carrefour avec la rue de Comines ne se prêtait pas à une circulation alternée, le temps des travaux.