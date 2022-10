Mouscron : l’accueil extrascolaire Les P’tits Lutins et les plaines de jeux se réinventent

Rien aux vacances de Carnaval, qu’il faut désormais appeler congé de détente ? "L’extrascolaire sera fermé. Mais grande nouveauté, nous ouvrons les plaines de jeux pour les quinze jours de vacances, en pleine année scolaire", détaille Kathy Valcke. Un aménagement rendu possible avec le nouveau calendrier des écoles de la FWB. "Le point d’interrogation sera de trouver des étudiants qui pourront gérer les plaines de jeux pendant cette période. Une seule semaine, ça aurait été trop de contraintes logistiques pour un laps de temps finalement assez court", poursuit l’échevine de la jeunesse.

Puisqu’il s’agit d’une nouveauté, le service jeunesse veut limiter les inscriptions à 50% de l’effectif ordinairement accueilli en juillet-août. Il garantit aussi le fait d’aménager au moins un site dans chaque village, en plus de Mouscron.

Mais revenons à l’accueil extrascolaire. Ces changements de calendrier n’entament pas l’enthousiasme des professionnels de ce service (éducateurs, instituteurs, puériculteurs). "On accueille environ 245 enfants par jour, sur 22 sites pendant la période scolaire (avant et après les heures de cours) et sur 8 implantations en période de congé", reprend Ann Cloet. La Ville de Mouscron peut compter sur 63 accueillants pour faire tourner ce service à la population essentiel pour de nombreux parents. L’échevine des familles et de la petite enfance ainsi que les différents services concernés ont dévoilé ce mardi une vidéo promotionnelle pour présenter les P’tits Lutins (le nom de l’accueil extrascolaire dans la commune de Mouscron). Pour les congés d’automne, les inscriptions débutent le lundi 10 octobre et s’achèveront le mercredi 19. "Elles peuvent se faire en ligne par le e-guichet, mais nous sommes aussi joignables au 056/86.04.71, si besoin", insistent les coordinateurs d’un service qui se veut flexible, puisque les parents peuvent inscrire leur(s) enfant(s) pour une demi-journée, une journée, une semaine ou quinze jours, "pour un tarif fixé à 4,5 euros par jour, dégressif à partir du deuxième enfant."

Les places sont-elles chères ? "I l faut signaler qu’elles sont réservées aux enfants scolarisés ou domiciliés à Mouscron. Au moment de l’inscription, les parents répertorient trois choix par ordre de priorité. On essaye de respecter au maximum leurs desiderata. Si bien qu’on ne laisse quasiment jamais personne sur le carreau", concluent les responsables de l’accueil extrascolaire.