Le centenaire de Raymond Devos fêté durant un mois à Mouscron !

Dès ce dimanche et durant un mois (du 9 octobre au 9 novembre), plusieurs rendez-vous en tous styles et en tous lieux hurlus seront proposés à destination de toutes les tranches d’âge, parce que l’artiste parlait à tout le monde…

Un petit train dans le Mont-à-Leux

Ce dimanche, durant toute la journée, un petit train de 46 places prendra le départ depuis la cafétéria du parc communal, à 10h30, 12h, 13h15, 14h30, 15h45 et 17h pour aller sur les traces de l’artiste. "Le parcours se concentre sur le Mont-à-Leux. Sur ce trajet, on rencontrera des comédiens du Théâtre du Lointain. Des haltes se feront devant son lieu de naissance, le château des Tourelles, ou au bistro “L’arrêt du tram” tenu par la Grosse Adrienne… explique Christian Debaere, l’animateur-directeur du centre culturel. Raymond Devos sera lui-même dans le train par la voix assez présente de Fabian Le Castel l’imitant."

5€/adulte – 3€/enfant. Réservation souhaitable auprès de la Maison du tourisme, place Kasiers.

Exposition à l’école Raymond Devos

Venu en taxi depuis Saint-Rémy-lès-Chevreuse, Raymond Devos débarquait sur le parking de l’école Raymond Devos de Mouscron, le 18 septembre 2004.

18 ans plus tard, à l’occasion du passage du petit train, les enfants de l’école verront leurs œuvres sur Raymond Devos travaillées en classe à la manière d’artistes comme Vasarelly, Magritte ou encore Warhol être exposées ce dimanche. Toute l’école s’y est mise, soit 350 dessins à apprécier depuis le parking de l’école !

Gratuit. 9, rue de l’Enseignement. Toute la journée.

Spectacle à la bibliothèque

La salle des miroirs au rez-de-chaussée de la bibliothèque accueillera le spectacle Si Devos m’était conté, le jeudi 13 octobre. "Ce spectacle sera accessible à tous, dès 12 ans. C’est interprété par Angel Ramos Sanchez qui reprendra des textes de Raymond Devos tout en racontant sa vie", résume M. Debaere. La prestation sera accompagnée d’un musicien.

15€/12€. 20, rue du Beau-Chêne. 20 heures.

Conférence au Musée de folklore

Le mardi 18 octobre, le Musef accueillera Dominique Gour pour une conférence intitulée "Raymond Devos, un génie de l’humour". "Il s’est passionné pour la vie de Raymond Devos, avec l’émergence de sa carrière artistique, et détaillera sa formation artistique. Il donnera une conférence de 1h15 avec support diapo", dit la directrice du Musef, Véronique Van de Voorde.

Gratuit. 3-5, rue des Brasseurs. 18h15.

Spectacle de clôture par l’académie

La fin du grand rendez-vous hurlu dédié à Raymond Devos se clôturera le jour du centenaire qu’aurait eu l’artiste. Ainsi, le mercredi 9 novembre, différents arts issus de l’académie rendront hommage à l’enfant du pays, comme l’exposent la directrice et le sous-directeur, MM. Valérie Sarramona et Olivier Clynckemaillie: "Le spectacle est concocté avec des textes de Marie-Hélène Vindevogel et d’Arthur Ferlin. Ils seront présentés avec de la flûte traversière grâce à Christophe Flamme." Le rendez-vous n’est pas fixé à l’académie mais à la nouvelle scène artistique inaugurée ce week-end à Mouscron, le Hurlu Comedy Club de Fabian Le Castel.

Gratuit. 13, rue de Naples. 20 heures.

Bientôt une plaque commémorative

L’histoire de Mouscron est riche d’anecdotes grâce à des personnalités qui y sont nées ou, surtout, qui y sont passées et qui nourrissent encore la légende hurlue. Laurent Harduin souhaite matérialiser cela au travers d’un parcours avec plaques commémoratives, comme celle de Jimi Hendrix attendue sur la Place pour rappeler ce concert mémorable qu’il avait donné au Twenty, le 5 mars 1967. "Pour Raymond Devos aussi, on envisage de fixer une plaque visible depuis la rue, aux abords du château des Tourelles, pour présenter le lieu qui a vu naître ce grand artiste", conclut l’échevin.