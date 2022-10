Frédéric Admont et Christine Claerhout-Coussement : deux nouveaux Baillis intronisés à Mouscron

©EdA

Cette tradition née en 1976 se poursuit lors du week-end de la Fête des Hurlus. Le convent et la mise à l’honneur avaient lieu dimanche matin au Centre Culturel Marius Staquet. Qui sont les trois nouveaux membres intronisés ? Il y a d’abord Christine Claerhout-Coussement, à l’origine de ce qui est aujourd’hui l’empire Moresto à Mouscron. "On souhaitait mettre à l’honneur l’un des membres de la famille. Quand on a contacté Laurent et Vincent Coussement, les deux frères ont été unanimes. Ils souhaitaient, comme le reste de la famille, que leur maman soit mise à l’honneur", indique Christian Debaere.

En 1971, Christine Claerhout-Coussement reprend le café-friterie la Cloche avant d’ouvrir un restaurant gastronomique puis de créer Moresto dans les années 80, qui a largement dépassé le cadre de Mouscron et qui symbolise aujourd’hui la réussite d’une société familiale appréciée des locaux. "Christine Claerhout-Coussement est une femme simple et discrète. Mais pour l’ensemble de son œuvre, elle méritait de rejoindre les Baillis mis à l’honneur avant elle", estime le directeur du Centre Culturel de Mouscron, où se tenait la cérémonie dimanche matin.

Une longévité saluée

Autre citoyen hurlu mis à l’honneur, Frédéric Admont, le fondateur et directeur de la Maison de Jeunes La Frégate. "La MJ a fêté son quart de siècle au printemps dernier. Sa longévité, elle la doit avant tout à cet éducateur", admet Christian Debaere. "On ne doit pas oublier tout ce que l’institution et son fondateur mettent en place pour les jeunes depuis 25 ans."

D’autres mises à l’honneur

Le convent de l’ordre des Baillis souhaitait également mettre à l’honneur un jeune talent de la cité des Hurlus, la nageuse Faustine Mercier, double championne de Belgique cet été, chez les jeunes.

Parmi les autres distinctions, citons trois nouveaux officiers de l’ordre des Baillis (intronisés depuis cinq ans, minimum). À commencer par Françoise Dutrieux, la première "femme flic" de Mouscron (en 1981), Joël Pollet, le fondateur de la Banque alimentaire, qui a aussi participé à la création de Terre-Nouvelle et de la Ferme Saint-Achaire et Vincent Yzerbyt, professeur d’université et frère du regretté Damien Yzerbyt.

"Nous comptons désormais parmi l’ordre trois nouveaux grands officiers", indique encore Christian Debaere. Les heureux élus se nomment Pol Lowagie (ancien commandant des pompiers), Maurice Tossut (ancien directeur de Vanoutryve et premier conservateur du Musée de Folklore) et Luc Vandeputte (ancien directeur de la savonnerie éponyme). Tous les trois ont été intronisés à la fin des années 90 et sont donc Baillis depuis plus de vingt ans !