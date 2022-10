Première édition des Hurlus Berlus à Mouscron: arts de rue, soleil revenu et public convaincu (photos & vidéo)

Le menu du jour était copieux (onze spectacles fixes et onze ambulants). On pensait qu’il serait arrosé, mais les cieux ne nous sont pas tombés sur la tête. Enfin, pas sur les trombines des artistes.

Une constante à mettre en avant ? La qualité (et la quantité) des performances proposées ce dimanche entre le Staquet et le Musée de Folklore. Parmi les acteurs de ce festin pour les yeux et les oreilles, un Américain !

Joe a joué quatre représentations de son spectacle, le piège, sur l’esplanade de l’Ours. "J’habite au Royaume-Uni et j’ai déjà joué à de nombreuses reprises en Belgique, mais je n’étais jamais venu à Mouscron", indique l’intéressé, dans la langue de Shakespeare.

Joe présente son numéro humoristique et acrobatique aux quatre coins de l’Europe, depuis vingt ans déjà. "Il y a 48 heures, j’étais encore en République Tchèque." Artiste et globe-trotteur ! Sans parole mais en faisant participer les spectateurs (certains l’ont appris à leurs dépens). Joe s’inspire de Charlie Chaplin et Buster Keaton, deux légendes du cinéma muet. "J’essaie de mettre une fleur le plus proche possible du soleil, mais je ne fais que tomber… sauf qu’en persévérant…".

Plus loin, chaque rue du centre-ville est animée par une troupe ou un comédien solitaire. Marc et Nynke sont venus des Pays-Bas pour jouer aux Hurlus Berlus… avec leurs douze oies. "C’est mieux avec le soleil", nous apostrophe Marc. "Surtout pour voir le sourire des personnes que l’on croise pendant notre déambulation. Et pas seulement celui des enfants." Une vraie troupe de théâtre qui n’a pas besoin de répéter. "On vit avec nos oies, elles grandissent avec nous et nous suivent partout."

Les stars, ce sont elles ! Et elles ont énormément de succès auprès du public mouscronnois. Comme la plupart des compagnies qui ont rythmé la toute première édition des Hurlus Berlus de l’histoire.