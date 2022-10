Bénévole historique des 24 heures de Mouscron, Philippe Dorme (64 ans) est décédé

Le Mouscronnois que son entourage surnommait affectueusement "Momo" était un bénévole historique des 24 heures en course libre. Dans un message publié samedi sur les réseaux sociaux, le comité des 24 heures et l’ASBL Espace Citoyen saluent la mémoire de Philippe Dorme en précisant "perdre un grand bonhomme, un grand sourire et une belle personne."