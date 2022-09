Notre agenda Wapi: Les Hurlus Berlus, Escale gourmande à Péruwelz, les 110 ans du Royal Auto-Moto Club du Hainaut et bien d’autres activités

1. La fête des Hurlus rime avec les arts de la rue

Ce dimanche, dans le cadre de la fête des Hurlus, Mouscron verra apparaître un tout nouveau rendez-vous public gratuit: les Hurlus Berlus, grand festival des arts de la rue dans le centre-ville au sens large.

Tout au long du week-end, la cité hurlue vivra au rythme de la fête des Hurlus. Avec ses rendez-vous traditionnels, dont le vendredi soir, les cortèges des allumoirs qui viendront des quartiers pour se rassembler sur la Grand-Place.

Samedi place au cortège, et son défilé d’une vingtaine de géants. Les Hurlus déambuleront dès 16h rues Sainte-Germaine, du Nouveau-Monde, du Christ et de Tourcoing avant d’arriver sur la Grand-Place vers 17 h.

Dimanche, la journée commencera par la bénédiction des animaux, dès 10 heures, place Gérard Kasiers. À 10 h 30, le cortège des Baillis se mettra en branle, avec dépôt de gerbe au monument aux morts, avant de tenir son 47e convent à 11 h. Deux nouveaux Baillis seront honorés.

Le clou du week-end, ce sera les Hurlus Berlus, festival des arts de la rue qui s’étalera de 14 à 20 h. La soixantaine de représentations présentée par une vingtaine de compagnies se vivra en huit lieux. Des Belges, des Français, des Anglais, des Italiens… Les artistes viendront de partout en tant qu’acrobates, voltigeurs, saltimbanques, contorsionnistes, funambules, équilibristes, jongleurs…

2. Péruwelz: escale locale et gourmande

Produits et talents du terroir à découvrir ce samedi sur la Grand-Place de Péruwelz, avec une bonne quarantaine d’exposants et des animations.

À travers l’Escale locale, la ville de Péruwelz et l’ASBL Le Rond’Eau des Sources organisent ce samedi 1er octobre un marché de terroir sur la Grand-Place.

Ainsi, le temps d’une journée, le cœur de ville accueillera une bonne quarantaine de producteurs et d’artisans qui proposeront aussi bien des produits de bouche et des bijoux que des bougies et du savon.

Des points d’animation ont également été prévus à divers endroits du centre-ville: parc communal, parking des Docks et place Deflinnes.

Au programme: châteaux gonflables, jeux géants, grimeuse, sculpteur de ballon, fanfare, groupe de jazz, accordéon, reprises de chansons françaises et anglaises, espace photo souvenir…

3. Tournai: un week-end festif pour les 110 ans du Royal Automobile Club du Hainaut

Le Royal Auto-Moto Club du Hainaut fête ses 110 ans, avec diverses activités ce week-end sur l’esplanade de l’Europe à Tournai.

C’est à Tournai, en 1902, que naquit le Royal Auto-Moto Club du Hainaut. À l’occasion de cet anniversaire, un week-end festif est organisé. Il s’adresse aussi bien aux passionnés de belles mécaniques qu’à un public large et familial.

Le samedi 1er et dimanche 2 octobre, de 10 à 18 h, sur l’esplanade de l’Europe à Tournai, se tiendra une exposition auto-moto et miniatures ainsi qu’une rétrospective de l’historique du Club. Durand le week-end, différentes balades seront également organisées pour les oldtimers, GT, prestige mais aussi pour les tracteurs et mobylettes.

Le public pourra s’initier au roadbook "point-flèche" ou tester sa rapidité lors d’un pit-stop challenge. Les plus petits ne sont pas oubliés, il sera possible de se détendre avec un château gonflable, une piste de go-kart….

Entrée: 5 € (gratuit pour les moins de 12 ans)

