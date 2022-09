Mouscron: qui occupe le bâtiment abandonné par Condorcet fin 2019? « Des travaux en cours pour l’ARTEM »

Quel avenir pour l’aile du bâtiment occupée par Condorcet ? La question posée fin 2019-début 2020 est encore d’actualité aujourd’hui. Depuis bientôt trois ans, aucun cours n’a été dispensé dans ces locaux.

"Jusqu’à fin 2019, le bâtiment était utilisé par trois institutions différentes", se souvient Luc Pirson, qui a longtemps milité pour le maintien de l’école supérieure en terre hurlue. "Il y avait une partie réservée à Condorcet et partagée avec les cours du soir (Etablissement d’enseignement pour adulte et de formation continue) et une autre pour l’Athénée Royal Thomas Edison (ARTEM). "

La province de Hainaut rappelait le caractère "vétuste" de l’édifice et les "rénovations coûteuses" au moment de siffler la fin de l’aventure mouscronnoise de Condorcet. "Un prétexte", dénonce encore Luc Pirson aujourd’hui.

Des travaux pas décelables de l’extérieur

Visiblement, la vétusté et l’enveloppe à débloquer n’effraient pas tout le monde. Quelques semaines après la délocalisation de l’école supérieure, Serge Dumont (directeur de l’ARTEM) affirmait haut et fort son désir d’investir les locaux laissés vacants. "Le bâtiment nous intéresse, même s’il y a des travaux de châssis ou de chaudière", confirmait le directeur en janvier 2020. Fallait-il encore joindre la parole aux actes. Ses élèves n’ont pas encore investi l’aile inoccupée du bâtiment. Pas par mauvaise volonté, "mais parce qu’il y a effectivement des travaux de remise aux normes et de rénovation ", indique Serge Dumont.

La volonté du directeur, justement, est toujours farouchement attachée à ce projet. "Depuis juin 2021, des travaux ont été menés au niveau de la chaufferie, mais ils sont invisibles de l’extérieur. "

Le directeur de l’ARTEM touche du doigt la raison principale des interrogations autour de ce bâtiment. On le croit abandonné aussi parce qu’il n’y a aucun signe apparent de rafraîchissement.

Pourtant, la Société Publique d’Administration des Bâtiments Scolaires (SPABS) a prévu de le remettre complètement aux normes. "Elle en est le propriétaire et doit notamment installer deux escaliers de secours pour sécuriser l’édifice, remettre aussi aux normes le circuit électrique et isoler la toiture pour améliorer la performance énergétique du bâtiment. "

Le plan se déroule sans trop d’accroc (malgré le covid et la crise énergétique). En conséquence, la vingtaine de salle désertée par Condorcet reviendra donc aux élèves de l’ARTEM. Reste aussi à savoir quand. En janvier 2020, le directeur souhaitait s’y installer "dans les cinq ou dix ans à venir". Il est encore largement dans les temps. "On ne compte pas déménager dans six mois", insiste Serge Dumont. "Mais une échéance fixée entre trois et cinq ans me semble raisonnable."

En s’installant dans les anciens locaux de Condorcet, l’ARTEM pourra enfin se débarrasser de ses vieux préfabriqués assemblés à la fin des années 50. "I ls ont été construits en 1959 et devaient initialement tenir dix ans, maximum. Ça fait plus de six décennies qu’ils sont là. On a prévu de les déconstruire et d’installer les cours d’informatique, de cuisine et plusieurs cours généraux dans ce bâtiment en dur. Dès qu’on pourra s’y installer, on le fera…"