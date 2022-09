La gastronomie mouscronno-cominoise de Klei - De la gastronomie en toute décontraction

Nous l’écrivons à l’imparfait car, sur cette terre où l’on commémore le passé, une bulle de contemporanéité a fait son apparition pour le plus grand plaisir des fines fourchettes. Elle s’appelle "Klei", mot simple, court et facile à retenir qui, traduit du néerlandais, signifie "Argile", clin d’œil évident à la région.

Pas plus d’une trentaine de couverts par service

Au sein d’un cadre chaleureux, l’apéritif s’apprécie dans la salle à l’entrée, s’il ne peut pas être proposé sur la terrasse d’une dizaine de places aménagée sur le trottoir par beau temps. Les convives sont ensuite invités à s’attabler dans la salle du haut. Les assiettes défilent, les cinq sens sont mis en émoi tout au long du repas. Une parenthèse gustative permise par le couple à la ville qui l’est aussi professionnellement, en cuisine: le chef Jonathan Devogel, de Comines, est appuyé par Mallorie Boury, de Mouscron. "Klei a été inauguré fin janvier. Seul en cuisine, ce n’était pas faisable pour Jonathan. Je travaillais de mon côté dans les cuisines d’un hôtel à Ypres et il m’a proposé de le rejoindre pour qu’on puisse travailler ensemble. C’est ainsi que je suis ici depuis mai, et tout se passe très bien !", sourit la Hurlue qui a appris l’hôtellerie et la restauration à Ath avant de suivre une spécialisation traiteur, organisation de banquets, chocolat, confiserie et glace au Ceria de Bruxelles, puis de valider des stages dans des "étoilés". De son côté, Jonathan a fréquenté l’école hôtelière de La Panne avant de se faire la main en d’autres tables prestigieuses. Et c’est aux cuisines yproises de l’hostellerie Saint-Nicolas étoilée que les deux se sont rencontrés.

"Notre but avec Klei n’est pas d’assurer à deux une centaine de couverts par service, mais bien 20 à 30 maximum. Dans les assiettes, il n’y a pas forcément un produit que nous aimons travailler plus qu’un autre. Notre souci est surtout d’utiliser un maximum de ce que la région a à offrir et on veut jeter le moins de déchets : nous n’aimons pas les pertes, confie le couple dont le sourire permanent trahit le plaisir qu’il prend dans cette nouvelle aventure professionnelle. Il était temps pour chacun de changer. On ne regrette rien de notre décision, c’est un nouveau challenge que nous accomplissons à la période idéale, à un âge et avec une expérience qui le permettent…"

L’échange avec le client

Si, comme nous, vous vous laissez tenter par le talent du couple, vous aurez l’opportunité de lui dire tout le bien que vous en penserez puisqu’il ne reste pas figé derrière ses fourneaux. "On va en salle car on aime aussi le contact avec les clients. On sait qu’ils apprécient voir qui prépare les mets tandis que nous, nous apprécions aussi avoir des retours. L’occasion de constater que nous avons des clients fidèles."

11, Grand-Place d’Ypres. www.klei-ieper.be

À la tête de l’affaire, il y a trois garçons: Jonathan Devogel qui a été démarché par Carl, responsable de salle (qui vous sert, appuyé par Gloria) et sommelier passionné, ainsi que par Stephen, gérant l’administratif en coulisses. "Nous sommes tous les trois de la région. Ils m’ont contacté pour les rejoindre dans leur projet de restaurant dont ils avaient une vision claire: travailler un maximum de produits locaux ou de la région et les proposer dans un beau cadre. Initiée avant le Covid, son ouverture a pris du temps. Plusieurs lieux ont été cherchés et celui-ci, optimal, était vide depuis deux ans", dit Jonathan.

Chez Klei, on ne mange pas à la carte. Outre le lunch du midi "qui change toutes les semaines", c’est un petit menu "K" avec mises en bouche, entrée, plat (choix entre poisson ou viande) et dessert qui est servi. Le grand menu "K" comprend une entrée supplémentaire. Proposés respectivement à 48 € et 60 € pour une cuisine de haute volée, c’est assurément un excellent rapport qualité-prix et plaisir ! Passées les trois mises en bouche, nos papilles ont eu droit à un tartare de bœuf coupé au couteau et son écume de moules, puis une plie avec son caviar d’aubergine et ail croustillant entourée d’une vinaigrette tiède de concombre (notre cliché), un pigeonneau du village français voisin de Steenvoorde avec une exceptionnelle sauce au géranium citronné, avant un brownie entouré de plusieurs textures de sureau et de rose notamment. Chez Klei, on est clairement dans une cuisine gastronomique, mais le couple fronce un peu des sourcils lorsqu’on prononce le terme, car il a parfois tendance à faire peur. Il préfère l’évocation d’une belle gastronomie sans le côté guindé qu’on lui attribue parfois, avec un agréable service en salle et des assiettes parfaites. Une globalité d’un très beau niveau qui peut ainsi plaire aux gourmets qui fréquentent les belles tables comme aux gourmands qui ont envie d’oser se faire plaisir un peu plus qu’à l’accoutumée. Klei met tout le monde d’accord !