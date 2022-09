Après avoir fait défaut, le prévenu se représentait donc à l’audience de cette semaine pour s’expliquer après avoir fait opposition. "Ma mère a dû faire opposition. J’ai complètement zappé la date du 15 mars. Je devais sûrement travailler ce jour-là", a confié Julien à la juge Pichueque.

C’est au commissariat de Mouscron que l’homme n’a pas voulu se soumettre aux injonctions des forces de l’ordre. "Au moment de me mettre au cachot, je me suis effectivement débattu", s’est rappelé Julien. "Il faut dire que le jour des faits, j’étais sous l’influence de produits stupéfiants".

« Je ne bois plus que le week-end… comme tout le monde ! »

"Et votre gros problème avec l’alcool, qu’en est-il aujourd’hui ?", a questionné la juge. "Je ne bois plus que le week-end comme tout le monde… En ce qui concerne la drogue, j’ai suivi une cure de désintoxication à Bon-Secours et aux Marronniers (Tournai)".

D’après le témoignage des policiers, Julien "s’élançait vers eux et voulait vraisemblablement en découdre".

" Il ne s’est pas juste débattu", a précisé le représentant du ministère public qui a demandé de confirmer la peine des quatre mois de prison infligée dans un premier temps.

Le dossier a été mis en continuation pour permettre au prévenu de prouver toutes les attestations relatives à ses hospitalisations.

"Dès aujourd’hui, rendez-vous aux Marronniers afin d’avoir votre document", lui a conseillé la juge. "Ne vous inquiétez pas, j’aurai tout en ma possession", a conclu le prévenu.

Le représentant du ministère public n’a pu s’empêcher de relever la grande gentillesse de la juge Pichueque…