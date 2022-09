Au CH Mouscron, 500 personnes par jour pour une quatrième dose de vaccin contre le Covid

Pour l’instant, les vaccins ne sont disponibles que pour les Mouscronnois ayant reçu une convocation. Les tranches d’âge concernées sont les plus de 60 ans ainsi que les personnes à risque. Viennent ensuite les 45-60 ans ; pour le moment, il n’est pas prévu que les personnes plus jeunes soient convoquées pour une quatrième dose.

"Nous sommes positivement surpris du succès: les seniors répondent favorablement aux convocations. La première semaine, environ 3 200 personnes se sont présentées, la semaine dernière 3 700. On se situe sur une moyenne de 3 500 personnes par semaine, soit 500 par jour."

Les 45-60 ans moins convaincus

"Mais ces chiffres vont peut-être diminuer", continue Stéphane Vandecasteele, qui assure la direction du centre avec Laurence Delcroix. La tranche d’âge juste en dessous des seniors se présente en effet beaucoup moins. "Un certain nombre de personnes avaient fait le vaccin à l’époque pour des raisons de confort: pour aller au restaurant, au cinéma, etc. Puisqu’il n’y a plus de restrictions à l’heure actuelle, les gens sont moins enclins à recevoir cette nouvelle dose. Mais s’il s’avère qu’on passe dans une nouvelle vague en octobre et que le gouvernement décide de restrictions – ce que je ne souhaite vraiment pas ! –, cela pourrait changer."

Le centre de vaccination, situé à l’entrée du CHM, est ouvert du lundi au vendredi et de 9h à 19 h.