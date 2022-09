La ministre de l’Intérieur à Mouscron pour évoquer la problématique des night-shops

Au programme de la journée, une visite de la ville, et plus particulièrement des quartiers du Mont-à-Leux, du Risquons-Tout et du Tuquet où l’on retrouve de nombreux night-shops, ces commerces dits de nuit, et à la réputation quelque peu controversée par des soupçons de faits de blanchiment d’argent ou de trafic de drogues. Quelque 60 commerces du genre sont présents dans l’entité mouscronnoise. Les thématiques de la collaboration franco-belge et de la police de proximité ont également été abordées.

Des mesures pour éviter les nuisances des commerces de nuit

Dès son arrivée au poste de police, la ministre Annelies Verlinden a expliqué "être contente d’être à Mouscron" et qu’il était "important d’évoquer la problématique des nuisances des commerces de nuit". Conjointement avec la bourgmestre, elle a également annoncé que "des mesures allaient être prises concernant des éventuelles fermetures de certains commerces de nuit. On sait que certains de ces commerces provoquent un sentiment d’insécurité et on veut éviter cela au maximum… Le gouvernement veut donner des instruments préventifs pour éviter les nuisances."

L’importance de la police de proximité

Annelies Verlinden a ensuite pu rencontrer et échanger avec les agents de quartier du Tuquet. Elle leur a exprimé son soutien, mais aussi sa volonté de les aider encore davantage dans leurs tâches quotidiennes. "Je crois beaucoup en la police de proximité, a-t-elle déclaré. Ils sont les yeux et les relais de la population ; ce contact avec le citoyen est très important !" "On sollicite beaucoup les agents de quartier, a relevé le chef de corps Jean-Michel Joseph. À côté de leur travail sur le terrain, ils doivent faire beaucoup d’administratif. Malheureusement, ce n’est pas comme dans nos rêves, où on les imaginerait patrouiller dans la rue toute la journée…"

Après la visite de l’antenne de police du quartier du Tuquet, une réunion de travail s’est tenue entre la bourgmestre et la ministre.