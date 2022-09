Eder Alvarez Balanta (FC Bruges) en visite au Refuge à Mouscron : « Un rêve éveillé pour nos jeunes résidents »

Avec les matchs de Ligue des champions, ceux de la Pro League et les entraînements, les joueurs du FC Bruges ont un calendrier chargé en ce début de saison 2022-2023. Entre deux rencontres, l’international colombien Eder Alvarez Balanta et le Vénézuélien Santiago Arce avaient promis de rendre visite aux enfants et aux adolescents du centre Fedasil de Mouscron. Ils ont tenu leur promesse la semaine passée ! "On doit cette belle surprise à Dilcia, une bénévole du Refuge très active pour la communauté hispano-américaine", avoue Mouâd Salhi.