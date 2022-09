Percer tous les mystères de la bière à Mouscron

Xavier De Ré avait le profil idéal pour inaugurer cette formation. Issu de l’école hôtelière dans le Nord de la France, il a travaillé dans un restaurant étoilé, une crêperie ou sur les marchés avant d’entamer sa reconversion pour devenir professeur. "Les hasards de la vie m’ont mené jusqu’à Mouscron. Aujourd’hui, je suis professeur en restauration au Tremplin, depuis neuf ans déjà", explique l’intéressé.

S’il ne l’apprend pas à ses élèves la journée, Xavier inculque la biérologie en soirée, aux adultes désireux de percer les mystères de la grande star de nos bistrots. "Je suis un amateur de bière, mais modestement, j’étais sûr de ne pas en connaître assez pour donner cours."

Alors l’ancien restaurateur a révisé (pas comme vous croyez, on vous voit venir…) "J e pense être un fin palais, suffisamment pour détecter le caractère d’une bière et transmettre mes connaissances, mais j’ai potassé pour devenir encore plus légitime. En dépit de ce que les gens pensent, on peut dresser beaucoup de parallèles entre la bière et le vin. Avec une différence notable, la bière, on ne la recrache pas", s’exclame Xavier De Ré. "Mais pour le reste, le parfum, les arômes, les saveurs, il y a de nombreuses particularités."

Dans les restaurants étoilés, les sommeliers sont appelés à maîtriser aussi ce breuvage qui a longtemps paru plus "simpliste" que le vin. Les mets les plus raffinés peuvent aussi s’accorder avec une bonne petite mousse. Et avec l’éclosion des microbrasseries, le phénomène n’est plus qu’une simple mode. "Pour l’instant, la formation n’accueille que quelques personnes." Mais avec l’initiation à l’étude des bières belges, des cours en laboratoire et quelques visites gustatives, elle a de quoi séduire….

Renseignements auprès de promsoc@sthenri.be