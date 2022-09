Mouscron : une étude de Martine, don de l'artiste Carlos Surquin

Outre l’œuvre d’Osvaldo Parise en bronze représentant Martine qui a été inaugurée au château des Comtes de Mouscron en juin 2021, une autre statue de l’héroïne de papier illustrée par Marcel Marlier est visible sur un espace public depuis près de deux décennies: la fillette et son fidèle Patapouf étaient dévoilés en 2004 au Fort Rouge, derrière la Grand-Place de Tournai. Une œuvre née du talent de l’artiste Carlos Surquin. Ce dernier possédait encore une ou des études en terre de son œuvre. Il vient de faire gracieusement don d’un bel élément au "Centre Marcel Marlier, dessine-moi Martine". "Sa" Martine est désormais visible derrière un cube de verre, de quoi étoffer un peu plus encore le contenu de la visite en ce musée hurlu et ainsi apprécier de très près la précision avec laquelle le transfert du papier vers l’argile s’est vécu. Il faut dire qu’à l’époque, Marcel Marlier lui-même avait accompagné M. Surquin… qui fut son élève en art.