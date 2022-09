Hooverponic: « chantons sous la pluie » pour lancer la 43e édition des 24 heures de Mouscron (vidéo)

Pas de quoi doucher l’enthousiasme des festivaliers qui se sont réunis autour de la scène (parapluie en main et imperméable sur les épaules) pour profiter de la performance du groupe belge et de l’orchestre qui l’accompagnait.

©ÉdA

Pendant près de 90 minutes Hooverphonic a enchaîné ses plus grands succès. De Mad About You à Badaboum en passant par Eden. Mais aussi et surtout, les musiciens ont terminé par plusieurs chansons de leur album Jackie Cane, qui a fêté ses 22 ans cette année. "Mouscron, on connaît ! On a déjà joué plusieurs fois ici. C’est une belle région avec une grande ferveur. Mais ce qui nous motive encore plus, c’est de jouer pour la bonne cause", expliquait Alex Callier quelques jours avant de monter sur la scène des 24 heures.

Le public mouscronnois a donc été fidèle à sa réputation. Et ce n’est pas les caprices du ciel qui ont freiné ses ardeurs, pour le plus grand bonheur des musiciens. Même à l’extérieur, même sous la pluie, on a savouré la performance de l’orchestre, qui sublime chaque chanson d’Hooverphonic.

©ÉdA

Comme un symbole, la pluie s’est finalement arrêtée quelques minutes avant d’accueillir le deuxième et dernier groupe de la soirée, les Montois de Mister Cover. Elle a finalement repris de plus belle pendant le concert.

Mais ça n’a pas empêché le groupe de reprises d’enflammer la Plaine de Neckere pour mettre définitivement sur les bons rails la 43eme édition des 24 heures de Mouscron, l’heureux tour des 24 heures !

Habituée aux festivités de la région, la joyeuse troupe s’est éclipsée vers 1 heure du matin, juste à temps pour laisser au public le soin de reprendre ses esprits et d’aller dormir avant le début des hostilités, la course !